Sandra Barneda no puede contener las lágrimas ante el dolor de Lucía: "Lo siento"

Lucía se explayó con la presentadora acerca de lo que estas imágenes van a suponer en su relación a partir de ahora. Además, no pudo evitar comparar las dos infidelidades que había sufrido. "Me da vergüenza. No me corresponden de la misma manera y me da pena y vergüenza ver cómo lo doy todo para que me den mier**. Manuel, para lo bueno y lo malo, no puede esconderlo. Pero él no. Y no hay persona peor que el que no muestra cómo es", se quejó.