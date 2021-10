Todos se quedaron a cuadros al verle, pero quien realmente no se esperaba esta aparición era Isaac, al que vimos muy incómodo con la nueva incorporación. “No creía que me metieran con él” , decía Jesús al ver a Isaac. “Decepcionado, ¿no?”, le preguntaba el novio de Lucía. “Jesús me da igual Yo soy yo y hago lo que siento en todo momento y así va a seguir siendo”, declaraba Isaac tras este encuentro.

Más tarde, Mayka y el resto de los compañeros ponían al día a Jesús de lo que estaba pasando entre Christofer y Fani y y aseguraban que no debería perdonarla. Era entonces cuando Isaac le preguntaba: “Tú has perdonado a Marina, ¿no?”. “Hombre, claro, una vez. A ti no, a ti no te voy a perdonar”, le contestaba. Mayka pedía “tener la fiesta en paz” pero Jesús tiene claro que no va a pasar las faltas de respeto de Isaac en el pasado.