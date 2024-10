'La verdad del niño de Somosierra' ha debatido con expertos y con el tío de Juan Pedro sobre el caso, analizando pruebas, informaciones y las principales hipótesis de lo sucedido. Su tío, Juan García Legaz, alega que mientras no haya cuerpo, Juan Pedro no está muerto, pero si estuviese vivo, ¿se podría llegar a identificarle?

"Si Juan Pedro hubiese fallecido y aparecido como cuerpo no identificado y estuviese en una base de datos tanto en España como Europa, se podría identificar. Pero si Juan Pedro estuviese vivo en otro lugar, si él no tiene una necesidad de buscar, no hay ninguna manera de cotejarlo. Y las bases de datos policiales no admiten a una persona que esté buscando a sus familiares", ha señalado. No obstante, "sí existen bases de datos abiertas donde hay gente que expone que está buscando a su familia".