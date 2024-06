Jyoti, la mujer más pequeña del mundo, cumple su gran sueño: "Lo más importante es tener confianza en uno mismo"

Jyoti dejó de crecer a los cinco años por falta de hormonas: "Mido 62 centímetros"

La mujer más pequeña del mundo cumple su sueño de ser actriz de cine y televisión

Jyoti Amge es la mujer más pequeña del mundo y ha conseguido triunfar cuando lo tenía todo en contra. Mide sesenta y dos centímetros, es una gran mujer en un cuerpo diminuto y tiene una personalidad arrolladora que la ha convertido en una estrella mundial. Así ha sido su visita a ‘La vida sin filtros’.

El programa de esta semana gira en torno a los cuerpos único y especiales y Jyoti no podía faltar a esta cita con Cristina Tárrega, que la entrevista en el plató de ‘La vida sin filtros’. La presentadora se muestra encantada de tenerla en plató porque se considera fiel seguidora de Jyoti desde hace tiempo.

La entrevista a la mujer más pequeña del mundo

“Convertir algo como tu tamaño en una virtud tan bella es algo imposible para otras personas”, le dice Cristina Tárrega a su invitada. Jyoti tiene treinta años y se dio cuenta de que era única y diferente cuando tenía tres años: “Mis padres me llevaron a la consulta del médico y me nos comentó que tenía una falta de hormonas y que no iba a crecer más”. Dejó de crecer a los cinco años por ello.

¿Cómo fue su infancia siendo una niña tan diferente? “El problema es que, cuando iba a jugar con otros niños, me quedaba a cierta distancia de ellos porque, en cualquier momento, si me daban un empujón y me caía me podía hacer daño. Jugaba con ellos, pero tenía que tener mucho cuidado”, comenta.

En su familia, todos son bastante altos, pero ella está encantada de su tamaño. De hecho, en India la consideran una diosa y bromea con su condición: “Yo soy feliz e intento estar lo mejor posible”. Es una apasionada de la moda y el cine, ha participado en películas y series y es toda una estrella en redes sociales, donde muestra sus viajes por todo el mundo.

Cristina Tárrega le confiesa que se está “enamorando de tu personalidad cada minuto más”. “Hay gente que piensa que no puede hacer nada, pero yo siempre he tenido el apoyo de mi familia, me ha ayudado mucho a estar de buen ánimo y han estado a mi lado. Por eso, he conseguido todo lo que he tenido”, confiesa Jyoti.

Antes de marcharse, Jyoti quiere lanzar un mensaje a todas las personas que la están viendo y quieren luchar por sus sueños: “Lo más importante es tener confianza en uno mismo. Yo he conseguido a ser lo que soy y has sido con mucho coraje. Si yo lo he conseguido, ellos también pueden conseguirlo”.