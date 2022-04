Irene está bastante mosqueada con Amador, hay muchas cosas que no le cuadran de su relación. Además su amiga cree que el Cuqui puede que no tenga un hermano gemelo, "¿los has visto alguna vez juntos?", le pregunta. La veterinaria le contesta que no. Así que decide cenar con los dos, quiere verles juntos para tranquilizarse.