¡Capitán Salami in da house vuelve!: "Contráteme por favor que tengo dos novias que mantener"

Amador necesita más dinero. La Cuqui le acaba de pedir 1.000 euros más al mes para el colegio de los niños, ella paga a dos y él a los otros dos. El Cuqui no tiene otro y va a pedirle una ayudita a Fermín pero este le dice que se lo han quitado todo las Morcillo. Y el espetero le sugiere que trabaje.

El Cuqui empieza a pensar y cree que como stripper no le fue nada mal. Así que puede volver a rescatar a Capitán Salami e ir a pedir trabajo al local de striptease donde debutó. Pero la dueña ya no le ve capaz de nada, además ha engordado y piensa que no va a excitar a nadie con esas pintas.