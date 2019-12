Los guionistas de ‘La que se avecina’ nos muestran los entresijos de la trama coral de Montepinar

Tener cerquita a los guionistas Araceli Álvarez de Sotomayor y Daniel Deorador, y no preguntarles por los entresijos de ‘La que se avecina’ es prácticamente imposible para cualquier fan de la serie, así que nos plantamos delante de los guionistas de Montepinar y lo quisimos saber todo, todo y todo. ¿Cómo se prepara un guion de un capítulo ? ¿Cómo consiguen que los capítulos tengan tanto ritmo? ¿Quién es el responsable de las tramas de zombis, extraterrestres?

Araceli Álvarez de Sotomayor, Daniel Deorador y Alberto Caballero tienen claro que gran parte del éxito de la serie es que ellos se lo pasan muy bien preparando los capítulos, pero… ¿Cómo se prepara un capítulo? Tras once temporadas en antena y una más en creación es muy complicado no repetir tramas, mantener la chispa y seguir sorprendiendo, pero para lo primero está Araceli, quién es súperfriki de la serie y sigue viéndose los capítulos una y otra vez “No, eso ya lo hicimos en el capítulo…”. Para lo demás, a Daniel no le falta imaginación y como gran apasionado de la ciencia ficción, nos confiesa que los capítulos en los que nos reímos con la invasión zombi o una nave espacial sobrevoló Montepinar, su mano estaba detrás.