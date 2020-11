Lola se queda sola: Javi la deja por Whatsapp porque se ha enamorado de Martina

¿Dónde está Javi? Lola está muy preocupada porque no sabe nada de su marido desde hace horas. ¿Y si le han secuestrado? Además, la presencia de Fermín, Vicente, Nines y Raquel no es que la esté ayudando precisamente. En pleno nerviosismo, al hombre cojín se le ocurre una idea: ¿alguien ha mirado si las cosas de su hijo siguen en el armario? Todos van a comprobarlo y resulta que no: Javi se ha llevado toda su ropa.