“Lola y el amor: ¿Cómo ves su futuro sentimental?”

Enfrentarse a una ruptura es duro , más aún si la ruptura se produce a través de un simple mensaje en lugar de por medio de una conversación. Lola se encuentra ante esta situación, se queda sola con su hija y para más inri, con su padre metiendo el dedo en la llaga constantemente. Pero no solo es Fermín el encargado de recordarle una y otra vez a su hija que se ha quedado sola , ahí están también sus amigas, implacables, intentando hacerla pasar página sin nada de éxito. Además, viviendo en Mirador de Montepinar, Lola también tiene que enfrentarse a sus vecinos y se convierte en el tema principal del cotilleo del día .

En estos primeros 8 capítulos, que hemos podido ver a través de Amazon Prime Video, Lola ha ido de mal en peor y cada vez parece estar más cerrada al amor. Eso sí, su padre y sus amigas no han dejado de apoyarla ni un solo momento y quizá este cambio sea algo positivo para ella. Como dice Fermín: "Has perdido un marido huevón, pero has ganado un armario".