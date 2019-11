La Cuqui está muy mosqueada con Amador. No quiere que su ex viva en el bajo con Bárbara, porque ella es la que ha pagado el piso y ahora el Cuqui está disfrutando de la casa con su novia. “Son bienes gananciales”, le contesta Amador para dejarle claro que no se va a ir a ninguna parte. ¿Cómo acabará todo? Nuevo capítulo, este miércoles a las 22.40 horas en ‘La que se avecina’.