El reality de terror de Fermín: Bruno vive toda una pesadilla por un fetus in fetu

Al pianista le molesta bastante el estómago debido a toda la medicación que toma. Por lo que Fermín le propone que vaya a ver a un médico que él conoce muy bien. Durante la ecografía, al doctor no le extraña en absoluto que tenga ardores, eso es debido a que tiene un fetus in fetu , es decir, un gemelo parásito . “Vuestros embriones estaban muy juntos dentro del útero y acabó fagocitado por ti antes de desarrollarse”, le explica el doctor al asustado pianista.

La solución no es otra que operar, hay que extirparlo. El pobre Bruno accede a esta intervención, y ahí comienza su pesadilla. El médico le trae a Braulio, su gemelo, para que se despida de él. Bruno no quería pero al final le da mucha pena su hermano. Pero lo que él no sabe es que Fermín ha estado grabando todo.