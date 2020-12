Los otros striptease de Amador: de la la viejecita de geriátrico Milagritos a la millonaria Sonsoles

Parece que Amador le ha cogido gustillo a esto de los striptease porque no es la primera vez que lo hace en 'La que se avecina'. El Cuqui no solo va repartiendo salami allá por donde va sino que también hace unos sugerentes desnudos (integrales) a todas las pibitas que se lo piden. Pero curiosamente las que se lo piden son señoras mayores: “No sé qué tengo pero tengo un imán para viejas”, le dice a Palmira (otra mujer de avanzada edad para la que ha empezado a trabajar en la temporada 12 de 'La que se avecina' cuidando a sus perros).

Pero Palmira no ha sido la única, hemos querido hacer un poco de memoria montepinariana y hemos rescatado otros striptease del capitán Salami.

Milagritos, la abuelita adorable del geriátrico

¿Quién no se acuerda de Milagritos? Ella fue una de las primeras en eso de pedirle un striptease al Cuqui y como no, él lo dio todo. La anciana quiso pasar un buen rato con Amador y para eso, le llevó a su cuarto y le pidió sin cortarse que se desnudara para ella (porque lo que le gusta es mirar). Para esta ocasión, el Cuqui no se preparó en exceso la coreografía, pero sí que improvisó una letra pegadiza: Milagritos, abuelita, la abuelita mira tú. Mira la abuelita tacatá, toma la abuelita tacatá...