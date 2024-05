'Los vecinos de la casa de al lado' especulan sobre quién será el nuevo concursante: "Hay dos: Miguel y Álvaro Boix"

"¿Quién crees que te pueden meter?", preguntaba Julen a Gabriela, con una Alba Casillas también presente en la conversación. "Pues mira, si me meten una tía...", decía Gabriela, para ser cortada por el que fuera concursante de 'La isla de las tentaciones' asegurando que "una tía no van a meter". Tanto Alba Casillas como Julen piensan que va a entrar un tío: "Creo que van a meter a un chico". Julen lo tenía claro: "Y lo sabes".

"¿Y tu ex?", preguntaba Julen. Gabriela exclamaba: "¿Qué va a entrar mi ex aquí?". Alba Casillas concluía la conversación asegurando que "hay gente que sus vidas no tienen sentido. Créeme. Hay gente que no vive en la calle del regaliz". Veremos quién es el nuevo vecino del reality que le intentará poner las cosas complicadas a Álex y quizás, más fáciles, a Gabriela... pero para eso habrá que esperar.