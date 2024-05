El mensaje de Gabriela a Marieta acordándose de Álex: "Tenías razón. Pero lo hice porque lo sentía"

Precisamente a Marieta le mandaba un mensaje Gabriela desde la cama de uno de los 'pisitos'. "Tenías razón. Me jode más a mí decirlo que el gusto que te va a dar a ti escucharlo. Solamente te digo que lo hice porque lo sentía. Y Marieta, admiro el valor que has tenido de verlo y decir: 'Que te den'", decía Gabriela, muy pensativa y mirando al techo de la habitación.

Pero el mensaje no acababa aquí: "A lo mejor no estabas tan pillada como yo. Es que es la segunda vez que me enamoro en mi vida. Yo sé que el próximo que venga después va a pagar todos tus platos rotos (pensando en Álex). No voy a confiar en nadie por tu culpa. Te di la mejor versión de mí y la reventaste. Mira que te lo dije, que tenías cara de joderme la vida. Y tú no...". Un mensaje que muestra la resignación y la indignación que siente en estos momentos Gabriela, con la cabeza hecha un lío y en un mar de dudas.