'Los vecinos de la casa de al lado' pasaban la tarde en el jardín tras la agitada visita de Carmen Borrego, cuando en el apartamento 'Sombra' Julen y Ana se daban cuenta que un pájaro había entrado en su hogar y que no conseguía salir. Julen no dudó: hizo lo imposible por intentar ayudar al animal desorientado a salir del apartamento.

La tarde había estado movidita. Carmen Borrego había visitado a 'Los vecinos' para cantarles las cuarenta "no como directora, sino como colaboradora". "La gente está aquí para divertirse con vosotros. La tele es entretenimiento. La gente ve la tele para olvidarse de los problemas, para pasárselo bien y reírse", les aconsejó. De entre Julen, Gabriella, Ana y Napoli, fue el italiano el que más se quedó dando vueltas al asunto. Napoli decía no conocer a Carmen Borrego, pero no le gustó que su visita fuese así.