Claudia reprocha a Ana que no ha tenido nada con su novio Mario porque "no ha podido": "Le llamaste para dormir con él siendo su amiga"

Los celos de Gabriella han saltado por los aires debido al tonteo que ha mantenido en los pisitos Álex Girona con Ana Nicolás. Una Ana Nicolás que no ha tenido una gala exclusiva de 'Los vecinos de la casa de al lado' en mitele PLUS fácil que digamos. Después de la fuerte discusión que ha mantenido con Mayka , a la concursante le salía otra 'contrincante': Claudia Martínez. Y es que para justificar que no está tonteando con Álex, Ana señalaba que ha convivido con Mario González y no ha hecho nada.

"No ha pasado nada, pero simplemente la comparación a mí me parece fuera de lugar" , subrayaba Claudia Martínez, molesta. Ana apuntaba que era la misma y Claudia estallaba: "Pues no es la misma, porque tú llamaste a Mario para dormir con él siendo su amiga" . Ana lo desmentía: "Eso es mentira. Cuando quiera que saque las conversaciones que he tenido con él. Yo no he tenido nada con él".

Claudia, muy molesta, le decía a Ana que si no ha habido algo entre ellos es porque no ha querido él (Mario, su novio). Ana no daba crédito: "¿Qué me estás contando?". Claudia, por su parte, le confesaba que había estado callada todo el programa para no darla caña: "Pero que tú hables de estas cosas cuando tú eras mi amiga y me has puesto verde y luego te quieres liar con mi novio. No has tenido nada con Mario porque no has podido".