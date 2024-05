Julen tiene un tenso momento con Tom Brusse y Gabriella en su llegada como nuevo concursante: "¡No me hace gracia!"

La gala comenzaba descubriendo quién es nuevo concursante de ' Los vecinos de la casa de al lado ' que es, ni más ni menos, que Julen de la Guerra y llega con muchas ganas de revolucionarlo todo, que ya había estado en el pisito de visita y se reecontraba con su ex Alba Casillas .

Julen , desde el control central del programa daba comienzo a su aventura en el concurso y lanzaba un mensaje de lo más rotundo con su objetivo: "Vengo a 'Los vecinos de la casa de al lado' a hacer honor a mi apellido, vecinos: ' ¿ready for the war? (¿Listos para la guerra?) ".

Tras esto, el nuevo concursante entraba en el plató, donde se encontraba con sus nuevos compañeros de programa, menos con Álex y Ana que esperaban al nuevo compañero ya desde el trastero. Cristina Boscá daba el nombre del compañero elegido para irse al tratero: "Los suscriptores de mitele Plus han decidido con sus votos en la app, que 'El vecino de la casa de al lado' que no se salve de la expulsión sea Álvaro ".

Tras esta decisión y que Álvaro se fuera al trastero, Julen de la Guerra entraba al plató como nuevo vecino, algo que estos no se esperaban. "Vamos a conocer a este nuevo vecino que va a dormir con Gabriela", entonaba Cristina Boscá y este entraba al plató, que saludaba al resto de participantes. Y, es que llegaba con tanas ganas de decir todo a la cara que las tensiones no faltaban en plató con varios de ellos.

Entrada que no parecía gustar mucho a Gabriella y menos con el gesto que tenía este al saludarla: "No me hace gracia, voy a poner la cama a un kilómetro". "¿Te gusta Julen?, le preguntaba Marta Peñate a Gabriella al ver su reacción al saber que iban a compartir pisito.