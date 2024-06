Los vecinos se ríen con Julen de la Guerra al explicar su noche de terror con Miriam: "Ese tema lo llevo mal"

La 'Reina inca' se ha dedicado a asustar a Julen de la Guerra durante toda la noche y prácticamente no le ha dejado dormir absolutamente nada. Él ha intentado de todas las maneras conciliar el sueño, pero ha sido imposible, por lo que ha salido al jardín para poder descansar, ya que dormir con Miriam ha sido misión imposible.

A la mañana siguiente Julen se ha despertado muy cansado y cuando Miriam le ha dicho que se tenía que levantar no le ha hecho caso y se ha vuelto a dormir en una de las camas del Trastero. Todas estas anécdotas nocturnas se las ha querido contar al resto de los vecinos.

Julen de la Guerra les ha contado la historia dando todos los detalles de lo sucedido: "Ella dormía arriba y yo abajo. Yo estaba ya durmiendo, pero escuché como que se levantaba y a la que me fui a girar, me miró y me hizo así". Julen ha imitado el grito que metió Miriam en aquel momento.