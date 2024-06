La explosiva entrada de Lucía sorprende a Álvaro Boix y Ana Nicolás: "¡Conmigo tú no vas a desfogar!"

Las cinco señales de mitele PLUS: ¡no te pierdas nada!

Lucía Sánchez entra por sorpresa en el jardín y lia una bronca monumental a Álvaro Boix y Ana Nicolás

"Estás contenta, ¿no? Vengo porque estoy negra, no se qué de la lengua, ¿a ti qué te pasa?", dice Lucía a Ana Nicolás

Durante la madrugada se ha vivido uno de los momentos más tensos en 'Los vecinos de la casa de al lado'. Los concursantes estaban todos juntos en el jardín, bromeaban sobre las rencillas de la convivencia y, de repente, entró Lucía Sánchez para liar una bronca monumental a Ana Nicolás y Álvaro Boix... ¡la cara del resto de compañeros era un poema!

Mayka no lo podía creer al ver cómo su amiga Lucía entraba en el jardín y se dirigía como una bala hacia Ana Nicolás: "Estás contenta, ¿no? Porque vengo directamente porque estoy negra, estoy hasta el coño que se hable de mí cuando no estoy presente, que se hagan preguntas incómodas que no vienen a cuento.... no sé qué de la lengua, que si me tienes que pagar un viaje de 'a ti no te gusta Lucía', ¿a ti qué te pasa?". Álvaro no daba crédito, se levantó y miraba atentamente el enfrentamiento de las dos chicas.

"Vengo desde el hotel, que lo tengo aquí al lado, he venido andando y me he venido aquí", dice muy enfadada Lucía. Ana Nicolás, mientras encaja la situación, responde: "Yo he dicho que tengo la sensación de que a ti te gusta más él que él a ti... y él me lo ha confirmado al decirme: 'Estoy agobiado". Después, Lucía señala a Pilar Llori y lo paga con ella: "Y luego tú dijiste ayer 'pobrecita'... ¿pobrecita de qué? No soy gilipollas ni me chupo el dedo". Tras la acusación, Llori contesta: "Yo he dicho que tú lo haces bonito, la situación. ¡Dime qué tiene de malo! No te he dicho tonta ni pobrecita".

Álvaro Boix no puede esconder su opinión: "Estoy flipando, Luci. ¿Qué pasa?". Mientras decía eso, Lucía estaba a gritos con Miriam Saavedra diciendo con ironía: "¡Estoy enamorada! ¡Estoy enamorada como una loca!". A lo que Ana Nicolás volvía a enfrentarse a Lucía y le reiteraba que "Álvaro no para de decir que está agobiado". Un comentario que hizo estallar a la gaditana nuevamente: ¡Nomal! No va a estar agobiado, si no lo dejáis en paz. ¿Por qué habláis de mí?, ¡si yo no estoy aquí!".

Lucía Sánchez, a Álvaro Boix: "Conmigo no vas a desfogar"

Álvaro Boix intentó intervenir en la discusión entre las chicas y Lucía Sánchez fue muy clara: "¡Tú vete a desfogar!". La invitada estaba muy enfadada por un comentario que había realizado el concursante en el programa, donde explicaba que le gustaba "desfogar" cuando salía de fiesta. El chico, al ver el enfado de ella, se le escapó una sonrisa y le explicó por qué dijo ese comentario.