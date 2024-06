Mayka se mete con Julen Muñoz haciendo un discurso muy sarcástico: "Nunca falta el respeto, tiene los pies perfectos"

Julen Muñoz estaba limpiando la cocina, pero al escuchar la ironía de Mayka ha saltado en su contra : "Eso no es un discurso bueno". Mayka le ha contestado que sí lo era porque le estaba diciendo cosas buenas: "Es bueno, te estoy diciendo amable". Julen le ha seguido el rollo y se ha reído durante todo el discurso.

Tras esto, Mayka ha criticado con ironía la falta de limpieza de Julen Muñoz: "La casa la tiene como los chorros del oro, que estoy aquí todo el día acostada como una reina, no limpio, no hago nada porque todo lo hace él". Julen no ha podido aguantarse la risa ante las ocurrencias de Mayka.