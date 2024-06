Julen Muñoz se derrumba entre lágrimas ante la imposibilidad de hablar con su novia: “Quiero dejarlo”

Julen, sin poder contener la emoción: “Solo por el pedazo mujerón que es y lo que la quiero, prefiero dejarlo, que ella haga su vida, que este feliz”

Julen Muñoz estalla en plató: “Es muy fácil meterse en la vida del resto y opinar si estar ahí. No sabéis lo que hay fuera”

¡No te pierdas nada de lo que pasa en 'Los vecinos de la casa de al lado' a través de las 5 señales!

Cristina Boscá lo anunciaba al comienzo de la gala de ‘Los vecinos de la casa de al lado’, reality que puedes seguir las 24 horas en exclusiva en mitele Plus, Mayka y Julen Muñoz tendrían la posibilidad de hacer una llamada a alguien de fuera.

En el turno de Julen, y tras la conexión que mostrado en las últimas semanas con Pilar Llori y las dudas que le han surgido, decidía llamar a su novia. El concursante, que veía como su pareja colgaba en los tres intentos, se derrumbaba en el plató.

“Es normal…yo es lo que he dicho en todo momento, yo no voy a empezar un capitulo si no he cerrado otro. Yo estoy conectando con esta chica (Pilar), pero, a pesar de todo, solo por el hecho de tener dudas ya me parece una falta de respeto”, comenzaba diciendo el concursante sin poder contener las lágrimas.

“Yo quiero dejarlo. Lo primero, ella es una persona que no pertenece a este mundo, y solo por el pedazo mujerón que es y lo que la quiero, prefiero dejarlo, que ella haga su vida, que este feliz y no me vea así”, decía Julen Muñoz entre sollozos.

El concursante de ‘Los vecinos de la casa de al lado’ terminaba estallando sin poder contener la emoción: “Es muy fácil meterse en la vida del resto y opinar si estar ahí. No sabéis lo que hay fuera y la confianza que tiene la persona de fuera. Yo sé que es una falta de respeto, pero en todo momento he sido yo y no he pasado los límites… ¡no los he pasado! Y si yo tengo que cortar esto lo corto por el cariño y por el pedazo de mujerón que es, no por el hecho de que y haya hecho nada malo. El que yo tenga dudas de si estoy enamorado, ella eso no se lo merece”.

Julen ya se derrumbó ante la presión de sus compañeros

Y no es la primera vez que Julen Muñoz se derrumba en directo, ya que la semana pasada, ante las críticas recibidas por parte de los colaboradores por sus acercamientos con Pilar teniendo novia, el concursante tambiés se vino abajo, eso sí, en esta ocasión, pudo contener la lágrimas.