Omar Sánchez recibe un mensaje de su fantasma del exterior: ''Te veo un poco parado, déjate llevar''

Omar reflexiona sobre sus compañeros en el reality: ''Es cierto que entre ellos que se conocen más, vienen de la isla y demás, a veces me siento un poco fuera de ese plano, soy un poco diferente o he vivido otras experiencias y a lo mejor soy un poco más maduro en ese sentido''.

''Al final sigo siendo yo mismo, espero quedarme para que me sigan conociendo un poco más, vean como soy yo. Para mucha gente puedo ser un poco aburrido, otra gente no, cuando hay que reírse, divertirse, pues lo hago. Espero que me salven, que me apoyen y que me quede aquí otra semana más en el vecindario y darlo todo'', lanza Omar un pequeño alegato mostrando sus ganas de permanecer en el vecindario.