Bea Retamal asegura que podría ser la tentación de Álex Girona: "Si tu novia no me cayera bien, comerías almeja"

Bea Retamal, a Álex Girona: "Si me encierran un mes contigo, caes, bebé"

Bea Retamal, a Álex Girona: "Mi rey, porque yo respeto a tu novia. Si tu novia no me cayera bien, tú comías almeja"

¡Álex Girona y Gabriella se van a casar!: "¿Quieres pasar el resto de tu vida conmigo?"

Bea Retamal ha entrado pisando fuerte a ‘Los vecinos de la casa de al lado’ y así lo ha demostrado en la despedida de soltero de Álex Girona. A pocas horas de la boda con Gabriella, la ganadora de ‘GH 16’ ha hecho una advertencia.

Todo empezaba cuando Mayka Rivera la preguntaba a la ex de Rodri Fuertes si quería pasarse un hielo con Julen, a lo que ella respondía: “Yo no lo hago, que no estoy participando en ‘La isla de las tentaciones”.

Era entonces cuando la ex de Alejandro Bernardos le hacía una cuestión de lo más comprometida: “¿Cuál de todos los chicos de aquí crees que caería contigo?”, decía. A lo que Bea Retamal respondía, con rotundidad: “Todos”.

Ante la seguridad en sí misma de la valenciana, Álex Girona aseguraba: “Yo no”. Una respuesta que hacía reír a la joven: “Mi rey, porque yo respeto a tu novia. Si tu novia no me cayera bien, tú comías almeja”, aseguraba.

“Que me encierren un mes contigo, bebé, tú caes. Lo siento. Respeto a Gaby, la quiero, la adoro, pero si no me cayera bien, tú caerías y no me puedes decir otra cosa porque mañana te casas, estaría feo”, declaraba.

Mayka Rivera, para dar la cara por el ex de Marieta, no dudaba en dar unas declaraciones: “Te digo que no caería porque está muy enamorado de Gabriella, ahora mismo está en el top”, declaraba la participante de ‘La isla de las tentaciones 2’.

“Igual que yo fui a la isla y no caí en la tentación hasta que mi novia me puso los cuernos, me pasaría lo mismo contigo, aunque seas un pibón”, le respondía Álex Girona a la mujer que ha revolucionado por completo el vecindario.

¿Cómo ver 'Los vecinos de la casa de al lado'?