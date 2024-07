Julen Muñoz confiesa lo que ha pasado con su exnovia al salir fuera y desvela cómo está con Pilar: "Me tiene bloqueado de todos lados"

Maite Galdeano abría un melón durante la gala del exclusivo reality de mitele PLUS de este lunes que no ha pasado desapercibido para nadie. La madre de Sofía Suescun se dirigía a Julen Muñoz y le preguntaba directamente por su exnovia: "Me pica un montón la curiosidad. Cuéntame por favor, qué pasó con la chica que tenías fuera".