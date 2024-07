Bea Retamal da la cara por Álex y para los pies a Gabriella tras la ruptura en la gala: "Yo lo he pasado mal, él porque te quiere"

Gabriella regresó a 'Los vecinos de la casa de al lado' para acabar con su relación con Álex Girona. La participante no pudo soportar más esta situación y el "tonteo con Nuria" fue la gota que colmó el vaso. La participante tampoco dejó pasar la relación de éste con Mayka y durante la gala decidió acabar... ¡pese a haberse casado una semana antes!

Las alegrías en 'Los vecinos de la casa de al lado' duran muy poco. Algo más de una semana han durado 'casados' Álex y Gabriella. Una vez ya en la casa, Gabriella confesaba todo su dolor a sus compañeros Bea Retamal y Julen de la Guerra cuando, de repente, apareció en el pantallón una pregunta del público: "¿Qué le dirías a Álex si lo tuvieras delante?".

Gabriella se queda helada al leer la cuestión e intenta responderla: "Le preguntaría si ve las cosas como las veo yo, ¿te ha merecido la pena romper esta relación por un guarreo de una noche?". Al decir esto, Bea y Julen cambian el gesto al no estar de acuerdo con ella. Tras esto, continúa: "Necesitaría que me explicara las cosas sin tener yo que pedírselo".

Al escuchar el relato de Gabriella, Bea y Julen le paran los pies: "¿Crees que no lo va a hacer? Mañana mismo, en cuanto entre". Gabriella insiste en que no va a ocurrir y destaca la cabezonería de Álex: "Va a atarcarme a mí, diciendo que 'eso no es así', 'no tienes que ponerte así', ¡¿me has dejado? ¡Pues ya está'... tiene la mecha muy corta".

Julen continúa defendiendo a Álex diciendo: "No tiene que ser fácil que tantas personas estén atosigándote. Tú tienes todo el derecho del mundo a decirle lo que te dé la gana. Pero, tía, Andrea no le dejaba hablar... Álex se quería explicar y no le dejaba". Bea se suma a esto y añade: "Yo lo he pasado un poco mal, aquí dentro no te das cuenta... menos mal que Suso le ha echado un cable y aún así le ha dado también". Gabriella, firme en su opinión, comenta: "Al fin y al cabo son colaboradores y vienen a opinar sobre lo que tú has hecho, me entiendes".

Bea y Julen dejan las cosas claras a Gabriella: "Álex te quiere y se ha acordado de ti siempre"

Gabriella sigue mostrándose dolida y dice resignada que Álex "en ningún momento ha admitido que ha hecho algo mal en la fiesta del viernes". Bea, que le escuchaba con atención, le dice: "Pero es que él siente que no lo ha hecho tan mal, así que lo tenéis que hablar una vez estéis relajados".

La expareja de Álex confiesa que no ha querido dejarse llevar por las opiniones de fuera ni la de los colaboradores y que, al verle la cara a su chico, se le ha pasado todo: "No me sale reírme de él en su cara, no me sale de hacer nada. Porque lo miro y lo quiero, me da pena, me da cosa decirle cosas feas porque me duele más a mí decirlas que a él recibirlas".