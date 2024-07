Julen Muñoz cuenta cómo es su relación con Pilar Llori desde que salió del reality: "Estuve dos días con ella"

Paula pregunta por su exnovia, a lo que Julen comenta: "Tú sabes que lo que quiero hacer, lo hago. Antes de hacer daño, corté . Creo que no pasé los límites, lo demostré dentro y fuera. Pagué el daño que había hecho". Además, sobre todo lo que se había rumoreado por si había pasado algo con Pilar en la casa, sentencia: "No pasó nada, absolutamente nada".

Julen tiene ganas de soltar todo lo que guardaba dentro, así que siguió: "Lo hablé contigo, tenía que tener un mínimo de respeto y tenía a mujerón a mi lado, lo último que iba a hacer era dejarla por teléfono, pero es que la situación en la que estaba... llevaba 54 días encerrado, no tenía otra manera de dejarlo, ¿qué hago?, ¿te hago daño? Pues eso me parece de cobarde y subnormal, como hacen la mayoría de los hombres y como fui yo en su momento":

Julen explica lo mal que lo pasó en aquella gala y detalla cómo la organización le dio la opción de llamar a su expareja para hablar: "Me dieron la opción de ver un vídeo de mis padres o llamarla, decidí llamarla y ella no me lo cogió". Además, añade: "Yo quería llamarla para terminar, pero sobre todo para pedirle perdón por tener un 'feeling' con otra persona y encima en público. Sólo pensar en que ella estaba sufriendo, me acribillaba aquí dentro".