Julen de la Guerra se sincera con Mayka sobre lo que siente hacia Bea Retamal

La relación de Julen de la Guerra y Bea Retamal se ha estancado después de pasar varios días juntos en 'Los vecinos de la casa de al lado'. Aunque en un principio, Julen y Bea empezaron a tontear en el vecindario, Julen de la Guerra ha puesto los pies en la tierra y se ha sincerado con Mayka sobre sus planes de futuro y sobre lo que siente por la ganadora de 'Gran Hermano 17'.

Mayka Rivera se ha sentado junto a Julen de la Guerra a hablar sobre Bea y él ha comentado que Bea ha entendido mal lo que siente por ella: "Lo que me molesta un poco es que ha dado a entender cosas que no son. Me ha dicho, 'para ti, no lo verás igual'. Es que no lo veo igual".

Julen de la Guerra ha dejado claro que no quiere nada serio con Bea Retamal: "Con Bea me lo paso de p... madre, me divierto porque vino una chica con energía, pero yo no quiero nada serio". El vecino ha admitido que se siente muy bien estando soltero: "Estoy muy bien solo, yo llevo siete meses sin estar con nadie por algo es, porque quiero estar solo"

El concursante de 'Los vecinos de la casa de al lado' ha explicado que tiene planes de futuro, pero sin estar con una pareja de momento: "Quiero centrarme en mi vida, prosperar y una vez que tal ya tendré tiempo de tener sexo, de tener lo que tenga. ¿Sabes lo que me dijo ella? 'No te creo'. Yo le dije que le estaba siendo sincero".

Por otro lado, Julen ha comentado que la audiencia le envió una pregunta muy importante y él ha sido muy sincero: "Luego en el chat vecinal me pusieron si repetiría la noche de sexo con Bea y dije que no". Julen de la Guerra no volvería a tener sexo con Bea dentro del reality.

Julen de la Guerra ha zanjado el tema diciéndole a Mayka que lo que quiere es ir conociendo a una chica poco a poco: "Llevo mucho tiempo sin tener sexo y no quiero sexo vacío ya. Quiero conocer poco a poco como se hacía antes". Mayka ha entendido la postura de Julen y le ha apoyado.

