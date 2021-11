Chema saca a la fuerza a Elsa del hospital

En su nuevo intento, Chema la pide que desayune una barrita delante de él, pero ella se niega, “tú le dices a mamá y a Olivia que yo me he comido eso y he chupado hasta el envoltorio y así nos dejan a los dos tranquilos”, le propone, sin embargo, él no está dispuesto a hacer lo que su hija le diga, “no voy a engañar a tu madre”, sentencia.