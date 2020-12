Las complicadas relaciones familiares de la segunda temporada de ‘Madres’

Y, en segundo lugar, que por fin ha llegado la época del año más familiar , momento en el que no podemos evitar recordar a nuestros seres queridos. Aunque cada familia tenga sus defectos y, en ocasiones, sean unos maestros en sacarnos de quicio, no podemos negar que las queremos con todo nuestro corazón.

Familia Morán: Claudia, Cris y Charlie.

Familia Jurado Álvarez: Luisa, Andy y Antonio.

Luisa + Andy + Antonio = bomba de relojería. A los ataques de ira de Andy , se le suma el carácter mandatario de su madre Luisa , quien cree saber qué es lo mejor para su hijo. Lamentablemente, parece no estar yendo en la dirección adecuada. Así se lo hará saber Eduardo, el nuevo médico del hospital, que iniciará una terapia para que Antonio encuentre su lugar en la familia y Luisa aprenda a delegar: ¿conseguirán así que Andy mejore?

Familia Orellana Salcedo: Charo, Adrián y Violeta.

En esta familia los roles de género están fuertemente instaurados: el padre, Tomás, es un hombre acomplejado e inseguro que no asume la transexualidad de su hijo. Charo, por su parte, encarna el rol de madre cuidadora, anteponiendo el amor a sus prejuicios y mostrándose proclive al cambio.

Familia Martínez Peña: Alicia, Óscar e Iván.

Los Martínez Peña son adrenalina en estado puro. Alicia y Óscar tienen una personalidad impulsiva y visceral que no pueden controlar. Óscar no tarda en demostrar el hombre que es: un acosador incapaz de aceptar un no por respuesta.