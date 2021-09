El cara a cara de Asun con su violador: el doctor Tavira le pide perdón

Asun explica que le conoció en unos bares por los que solía salir ella con sus amigas, tenía 16 años y él también era muy joven. Esa noche la invitó a copas, y después la dijo que la llevaba en su coche. La madre de Olvia relata que ella no se encontraba bien, estaba borracha. Y cuando entra, se desmaya, no sabe si por el calor, por el alcohol... De repente, siente cómo un peso sobre ella, era el doctor Tavira. Ella no para de llorar, pero él no la deja en paz...