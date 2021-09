Esmeralda no sabe cómo decirle a su hijo que se va a morir: Eloy ha vuelto a ser ingresado

Olivia le confirma a Esmeralda que tiene un tumor, que no se puede operar. Y que le queda poco tiempo de vida, la doctora no se atreve a decirle cuánto tiempo. Pero esta noticia tan desoladora no es capaz de contársela a su hijo, y es que no sabe cómo decírselo. Mientras el joven es ajeno a lo que está pasando, y sigue con sus planes de estudiar arquitectura en Estados Unidos.