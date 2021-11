Juani se va de casa: “El hombre que te violó se ha ido de rositas, cómo puedes vivir con eso”

Juani ha tomado una decisión, se quiere ir de casa. La hermana de Olivia no puede aceptar que su madre no haga nada con la persona que la violó. Tras el acto de conciliación en el hospital con Asun, el doctor Tavira salió de rositas . Podrá seguir ejerciendo como profesional del centro sin ningún tipo de sanción.

La hija de Asun no entiende cómo ha podido salir impune tras la violación y está muy enfadada con su madre por no haber hecho más contra el cirujano. Quiere que llore, grite de rabia… pero Asun solo quiere olvidar lo que ocurrió (como lo ha intentado hacer durante todos estos años). Juani no puede con esta situación, y solo quiere irse de su casa.