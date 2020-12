8 lecciones de vida que nos ha dejado la segunda temporada de la serie.

El gran reparto, la ambientación, la abundancia de papeles femeninos … Por si no tenías suficientes buenos motivos para ver la serie, hoy te contamos otro argumento para disfrutar de 'Madres', o, mejor dicho, otros ocho.

Por ello, 'Madres' se ha convertido en un fenómeno audiovisual tan importante. ¿Aún no sabes todas las temáticas que trata? Pues en este artículo te explicamos las ocho nuevas tramas que aparecen en la segunda temporada, ya disponible en Amazon Prime Video . ¡Sigue leyendo!

1. La importancia de aceptar un NO por respuesta.

No es no. Y que a estas alturas alguno de los protagonistas siga sin entenderlo… Una de las madres repite de manera incesante su negativa, pero el padre de uno de los pacientes parece no entenderlo. De hecho, excede todos los límites posibles hasta llegar a un intento de violación.