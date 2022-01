La anécdota entre Maite Zaldívar e Isabel Pantoja en el juicio por el caso Malaya en el baño del juzgado

Aquel día, Maite Zaldívar se reencontró con Julián Muñoz y con Isabel Pantoja en la sala del juzgado tras meses sin verles, y tras meses soportando ver a diario por televisión las imágenes de la relación de su exmarido con la cantante: "Yo con Julián no me hablaba y no tenía necesidad de verle, pero a ella es que no me quería ni acercar, yo a esa señora ni la miré, la quería muy lejos".