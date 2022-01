Maite Zaldívar reconoce que amenazó a Julián Muñoz y a su abogado: "Os arranco la cabeza"

Maite también ha reconocido que, movida por el dolor, mintió en sede judicial para intentar salir mejor parada en el acuerdo: "Conté muchas mentiras, dije más de lo que era, más de lo que Julián había hecho, lo engordé". Maite no solo se arrepiente de haber mentido sobre los comportamientos de Julián , si no que también se arrepiente de la famosa entrevista en 'A tu lado' con Emma García en la que reconoció que el dinero llegaba a su casa en bolsas de basura:

"Yo estaba muy nerviosa y no paraban de hablarme y preguntarme, dije aquello y me pesará siempre, será algo de lo que me arrepienta toda la vida, no tenía que haber hecho esa maldita entrevista".