Bigote Arrocet, sobre María Teresa Campos: "No tenía un pelo de tonta"

Cristina Porta tiraba de agenda en el estreno de 'For Fans' en mitele PLUS tras repasar con Maestro Joao las últimas noticias sobre la polémica entre Edmundo Arrocet y el clan Campos . La presentadora llamaba al humorista para preguntarle por lo último que se había publicado sobre él.

Muy seria, Cristina Porta sorprendía a Bigote preguntándole si llevaba "extensiones", tal y como se había publicado. El ex de María Teresa Campos se echaba a reír y lo negaba por completo. "En este último tiempo me están inventando cosas y lo último es esto. Evidentemente no. Tú has vivido conmigo y lo has visto", reaccionaba, ya que Cristina Porta y Edmundo Arrocet participaron juntos en un reality.