Junto a Carlos Latre, Xavier explicaba que hicieron un programa piloto en el que solo estuvo situándose pero Joan Ramón Mainat se asustó: "Pensó 'me he equivocado y le he hecho una putada, no va a saber hacerlo. Se pasó el fin de semana en el lavabo y yo llamándole. Yo le dije, no nos preocupemos, somos mortales, tranquilo, ya saldrá". Y salió.