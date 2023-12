Además, Carlos Latre contaba cómo el presentador le fichó. "Le pedí una entrevista y me dijo que no. Me puse detrás de él a hacer voces, a imitar. Cuando me vio lo que estaba haciendo se giró y me dijo que estaba 'loco", explicaba. Fue en ese momento cuando Latre pasaría a formar parte de un elenco que se mantuvo en las noches de Telecinco durante ocho temporadas.