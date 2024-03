Marieta, antes de poner rumbo a 'Supervivientes': "Tengo que analizar a Carmen Borrego, no me gusta la gente que desmoraliza"

Me encantan los Debates de las Tentaciones y os cuento qué pasó detrás de las cámaras

Marieta me confiesa qué opina del resto de supervivientes antes de poner rumbo a Honduras

De vuelta a casa, también me encontré con Sergio y Miguel en el coche. Fue una noche completa...

Una de las cosas que más me gusta en esta vida son los Debates de las Tentaciones, sobre todo los finales. Es ahí donde salen a relucir todos los trapos sucios de los participantes. Y yo, otra vez más, os traigo el salseo que necesitáis. Por un lado, Marieta me ha contado quiénes son sus favoritos de 'Supervivientes', quién es la persona que no le cae bien, y quién es el concursante que más le gusta físicamente. También tengo cotilleo de cómo se despidieron Alex y ella, y de lo reventado que se fue Miguel a casa.

Marieta, sin duda, salió victoriosa del debate de ayer: aceptó sus errores, reconoció sus fallos y pidió perdón. Alex, en cambio, estaba algo resentido, y a pesar de los llantos Marieta, no tuvo la más mínima intención de perdonarla. Sinceramente, yo creo que estaba intentando aguantar con buena cara que su ex se fuese a Honduras y él, a Elche. El momento de ‘pá Granada en tractor, chiqui, chiqui, chiqui’ se queda en un ‘pá Honduras en avión, chiqui, chiqui, chiqui’.

Eso tiene que escocer. Pero, ¿cómo se despidieron detrás de las cámaras? Yo estaba algo más lejos cuando vi como Marieta se acercó a Alex, e incluso a Gabriela, y no tengo ni idea de lo que les dijo, pero cuando conseguí llegar a donde estaban, pude pillar el momento en el que él, con cara de ‘te lo voy a decir por compromiso’, le dijo: suerte, hagas lo que hagas vas a ganar. Yo creo que ha visto que, a pesar de ser la persona que más errores ha cometido en esta edición, es de las que más apoyo recibe. Y esto se debe a que Marieta, a pesar de que ha cometido un ‘non-stop’ de cagadas, es un meme andante. Una kamikaze con mucha gracia.

Una vez nos quitamos los micrófonos, le pedí a Marieta que contestara un par de preguntas para este blog de la reina cotilla que tengo. Me comentó que estaba algo nerviosa con su participación en 'Supervivientes', y que iba a esperar unos días para conocerlos a todos y empezar a mover ficha. Chica lista, una cosa es lo que vemos aquí, y otra cosa es lo que se ve allí. Sus favoritos son: Mario y Claudia. Supongo que siente cierto vínculo porque ambos han estado en 'La Isla de las Tentaciones' como ella. Por otro lado, me dijo que Aurah le cae bien, pero que tiene que ver cómo van a congeniar, ya que ambas tienen mucho carácter. Y cuando le pregunté quién era la persona que peor le caía me dijo que tenía que analizar a Carmen Borrego. Marieta cree que una persona como Carmen puede desmoralizarla y que no le gusta la gente que marea la perdiz todo el día con sus ‘idas y venidas’.

Marieta quiere 'pescar' más que pecar... pero ¡Torres le atrae!

¿Y el chico que más le atrae? Torres, pero asegura que no quiere ir a pecar de nuevo, que su intención es pescar más que pecar. Aunque, reconozco que, con la sonrisita que me puso cuando me dijo el nombre de Torres, lo de que no vaya a pecar lo pongo algo en duda. Marieta es un alma libre, nunca sabes lo que puede suceder con ella, y eso es lo que más me gusta de su personaje. Si consigue ser buena superviviente y tener sus propias tramas pienso que puede ser una posible candidata a ganarse los 200.000€.

Miguel, 'reventado' en su vuelta a casa

Pero, el salseo continuó cuando fui a coger el coche que me llevaba a casa porque dentro estaban Sergio y Miguel. Sergio a su rollo, todo le daba igual, es que yo creo que a este chico le importa todo ocho que ochenta, otro alma libre. La gracia era Miguel, que había ido al programa a enseñar las pruebas de su historia con Marieta, y, el pobre, quedó como un reventado que simplemente quería un minuto de protagonismo. Pero, lo peor de todo, es que hasta él se fue con esa sensación, puesto que en el coche no paraba de decirle a Sergio que no se pudo expresar bien, y que a pesar de saber que él tenía la razón había quedado como un pringado. Sinceramente, cuando uno se va con esa sensación es por algo. Por muchas pruebas que tuviera, ¿qué más da lo Marieta haya hecho con él cuando estaba soltera?

Y hasta aquí el blog de hoy,