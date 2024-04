La intrahistoria del posible fichaje de Nagore por 'SV': sus compromisos profesionales, la opinión de Sandra Barneda, su gran miedo...

Os cuento todo lo que sucedió detrás de cámaras la noche que Nagore lanzó el órdago de ir a 'Supervivientes'

Suso y yo (Marta Peñate) creemos que hay pocas posibilidades de que vaya, pero Sandra Barneda tiene fe

Los compromisos profesionales que tiene que posponer Nagore Robles para poder ir a 'Supervivientes'

Durante 'Supervivientes: Conexión Honduras' vivimos un momento histórico: Nagore le dijo a la productora que ella iría a Supervivientes con la condición de tener el mismo caché que Carmen. No es lista ni nada. Todos sabemos que Carmen Borrego es la mejor pagada de esta edición, lo saben hasta en China. ¿Cuánto gana exactamente?, eso solo lo saben la productora y ella. Y, quizás, pronto también lo sabrá Nagore. Pero, vamos allá con el chisme. Os voy a contar todo lo que sucedió detrás de cámaras.

Una vez que Sandra le hizo la propuesta a Nagore, la colaboradora no daba abasto con el móvil. Nos contó que no paraban de escribirle sus familiares y sus amigos preguntándole si iba a ir a Honduras. Un dato importante que quiero que sepáis es que los colaboradores durante el debate no podemos estar con el móvil, pero Nagore fue la excepción. No paraba de darle al teclado. Me hubiera encantado ver su WhatsApp en ese momento.

En petit comité nos dijo que ella iría, pero si le posponen todos los trabajos que tiene pendientes, sobre todo las colaboraciones con algunas marcas a las que ella no quiere fallar porque tiene contrato y compromiso con ellas. Y, realmente, sé que se lo está pensando porque me dijo que tenía miedo, sobre todo por el hecho de que no se había preparado para ir. Yo le contesté ‘no te preocupes porque yo tampoco me preparé’.

Pero, no se refería al tema físico, ella hacía más hincapié en la preparación psicológica. A mi me confirmaron mi participación dos meses antes, y eso te da tiempo a asimilar todo lo que se te viene, a ella no le daría tiempo más que de hacer su maleta.

Sandra Barneda tiene fe en que Nagore diga sí a ser concursante

Yo no pongo en duda que, si Nagore va a Supervivientes, puede ganar, pero ella no lo cree así, ya que cuando le dije que se podría hacer con el cheque me dijo: el público nunca haría ganadora a una persona que entra un mes más tarde. Cosa que me da a entender que ella ya había pensado en todo lo que podría suceder, y hasta en las posibilidades que tendría de llevarse el maletín.

Suso, Sandra y yo, durante la publicidad, debatimos sobre las posibilidades que existen de que Nagore acabe en Honduras. Suso y yo creemos que hay pocas, pero Sandra tiene fe. Suso alega que Nagore tiene la imagen ‘muy limpia’ como para ir a un reality y cometer algún fallo que pueda hacer cambiar la percepción que tiene el público de ella. Yo simplemente creo que es muy precipitado para una persona como Nagore, ya que a ella le gusta tenerlo todo controlado.

La relación de Nagore y Ángel Cristo

En el caso en el que Nagore vaya a Supervivientes sé que no se va a casar con nadie. Le gusta muchísimo Ángel Cristo, cosa que me parece curiosa... ella estuvo con Sofía Cristo, y supongo que lo conocerá. Todos sabemos cómo es Nagore, si Ángel le hubiera parecido mala persona, no lo defendería. Me encantaría saber qué sabe ella que los demás no sabemos.

Por otro lado, también me consta que le gusta mucho Gorka y Marieta, y a la que no aguanta es a Blanca. Pagaría por ver a Nagore en Honduras, aunque de pagar ya se encargará la productora. Por lo pronto, saldremos de dudas en Tierra de Nadie, ¿irá Nagore a Supervivientes? Yo por esa cantidad de dinero voy haciendo el pino puente.

Otro salseo: ayer discutí con la defensora de Carmen Borrego

Antes de terminar tengo otro salseo. Ayer discutí con la defensora de Carmen Borrego. Voy a confesarlo: me he controlado muchísimo para no decir muchas cosas que pensaba de la participación de Carmen en el reality. Me he aguantado muchísimo por el cariño que le tengo.

Pues, ayer en el debate, confesándoselo a Suso detrás de cámaras, la defensora de Carmen (andaba con las antenas puestas) me dijo que lo había hecho de maravilla. No, eso no es cierto, no lo ha hecho de maravilla, lo que en el plató nos hemos aguantado mucho porque casi todos hemos trabajado con Carmen y sabemos que es buena persona, pero no, no ha hecho un buen concurso.

Cuando le dije esto le dio un arrebato, realmente no sé bien lo que dijo, y Nagore me dijo: ya está, pasa de ella. Lo que desencadenó que eso pareciera un partido de tenis, reproches por todos lados, tanto a Nagore como a mi.