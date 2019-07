Viajar en tren es 'de risa': o cómo puedes vivir una experiencia divertidísima con Santi Millán

Santi Millán siempre sabe cómo sacarle punta a todo, así que aunque a él no le hace ni puñetera gracia viajar en coche, te vas a partir cuando te cuente por qué. Él deja bien claro que prefiere viajar en tren, aunque no entiende muy bien si eso que le dicen de que “está como un tren” es bueno o no. ¿Has visto los trenes que van por el arco mediterráneo español? Pues eso.