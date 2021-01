La exitosa comedia romántica 'Love is in the air' se estrena en Telecinco y otros cuatro canales de Mediaset España

El primer episodio de esta ficción internacional, que se ha convertido en su país de origen en todo un fenómeno en televisión y redes sociales, donde sus protagonistas son auténticos ídolos para el público joven, se estrenará el lunes en simulcast en Telecinco, Factoría de Ficción, Divinity, Energy y Be Mad. Cuatro se sumará al evento multicanal con la emisión de los primeros minutos del episodio.

Hande Erçel y Kerem Bürsin encarnan a la atractiva pareja protagonista de ‘Love is in the air’, que narra la imprevisible historia de amor entre Eda, una joven optimista e impulsiva que ha visto truncado su sueño de completar sus estudios de arquitectura en el extranjero, y Serkan, un ambicioso arquitecto y empresario.

Tras la emisión del primer episodio de ‘Love is in the air’, Telecinco emitirá ‘Pretty Woman’, icónica comedia romántica protagonizada por Julia Roberts y Richard Gere.

Tras convertirse en el primero de los contenidos premium de 2021 disponible en exclusiva para los suscriptores de Mitele PLUS, la nueva serie de Divinity ‘Love is in the air’, uno de los actuales fenómenos de la ficción internacional, llega este lunes 11 de enero a partir de las 22:00 horas a la televisión en abierto de nuestro país en un evento multicanal en Mediaset España que incluirá la emisión del primer capítulo de la comedia romántica de forma simultánea en Telecinco, Factoría de Ficción, Divinity, Energy y Be Mad. Además, Cuatro también se sumará a la noche dedicada al amor con la emisión de los primeros minutos del episodio inaugural.

Hande Erçel, Miss Turquía 2012 y cotizada actriz cuya interpretación en ‘Hayat: Amor sin palabras’ le valió el Turkey Youth Award a la Mejor Actriz en 2017, y Kerem Bürsin, galardonado en 2017 con el premio al Mejor Actor en el Seoul International Drama Awards por su interpretación en ‘Bu Sehir Arkandan Gelecek’, encarnan al dúo protagonista. El respaldo incondicional del público ha convertido a ‘Love is in the air’, en un auténtico fenómeno en televisión y redes sociales en su país de origen, liderando todas sus emisiones desde su estreno y siendo trending topic cada día de emisión. Además, ha catapultado al éxito a sus protagonistas, que forman parte del star sytem turco y arrasan en redes sociales (@handemiyy con 18 millones de seguidores y @thebursin con 6 millones).

El amor, la pasión, el destino, el lujo y la complicidad marcarán el romance entre una joven florista que soñaba con graduarse y completar su formación en Italia y el heredero del holding Bolat en esta serie vendida a más de 40 países en todo el mundo. Desde el pasado sábado 2 de enero, la plataforma Mitele PLUS ofrece un capítulo diario de la ficción.

Con el estreno de ‘Love is in the air’ en nuestro país, Mediaset España amplía su catálogo de comedias románticas de reconocido éxito, un género en el que Divinity ha sido pionero con el lanzamiento de títulos como ‘Kara Sevda’ (Amor eterno)’, ‘Erkenci Kus (Pájaro soñador)’ y ‘Dolunay’, entre otras, que han llegado enmarcadas en sellos temáticos como ‘Te como a series’ y arropadas por estrategias multicanal para su difusión entre la audiencia.

‘Pretty Woman’, 30 años después

Tras el estreno del primer episodio, la noche del amor continuará en Telecinco con la emisión de la película ‘Pretty Woman’, una de las comedias románticas más icónicas que ha cumplido ya 30 desde su estreno mundial en 1990. Los espectadores podrán disfrutar de la historia de amor entre Edward Lewis y Vivian Ward, encarnados por Richard Gere y Julia Roberts.

El inesperado romance entre una florista y un empresario de éxito

Eda anhela convertirse en arquitecta paisajista. Tras perder a sus padres cuando era joven, esta estudiante brillante prosiguió sus estudios con becas. En su último año en la universidad, planeaba completar su formación en el extranjero, pero Serkan Bolat, un joven empresario, se interpone en su camino y acaba haciendo añicos su sueño. Obligada a aparcar sus planes de futuro, trabaja como florista en la tienda de su tía Ayfer, mientras echa la culpa de todos sus males a Serkan. Él, por su parte, es miembro de una acomodada familia que posee un reputado estudio de arquitectura, además de un hombre exigente y perfeccionista que antepone su trabajo a todo lo demás y uno de los solteros más cotizados de Estambul. Sin embargo, su vida dará un vuelco cuando Eda se cruce en su camino.

Quién es quién

Eda Yildiz (Hande Erçel)

Inteligente, honesta, bella y con talento: así es Eda, una joven que irradia optimismo allá donde va. Perdió a sus padres cuando era niña, pero a pesar de la tragedia se ha convertido en una chica optimista, feliz y muy sociable. Esta joven impulsiva y de buen corazón lleva años ayudando a su tía con la floristería. Esta labor ha desarrollado en ella su amor por las plantas y su deseo de convertirse en arquitecta paisajista.

Serkan Bolat (Kerem Bürsin)

Su carisma, capacidad de trabajo y dedicación han permitido a Serkan incrementar el volumen de negocio de la compañía de su padre, logrando un gran éxito profesional. Es un reputado arquitecto obsesionado siempre con ganar, que se mueve como pez en el agua en el mundo de los negocios, que se arriesga y que sabe cómo aprovechar cualquier situación a su favor. El trabajo y el éxito son los grandes motores de su vida hasta que conozca a Eda.

Selin Atakan (Bige Önal)

Amiga de la infancia de Serkan, Selin es una cirujana plástica de éxito. Su padre y el de Serkan, además de ser amigos, comparten a partes iguales la propiedad de la compañía. Nacida en el seno de una opulenta familia, es la persona que mejor conoce a Serkan. Cansada de esperarle, la joven decide comprometerse con Ferit, heredero de un emporio hotelero, suscitando entonces el interés de Serkan.

Ayfer Yildiz (Evrim Dogan)

Cuando su sobrina Eda perdió a sus padres, Ayfer se convirtió en su única familia. Resolutiva, práctica y ambiciosa, Ayfer decidió hacerse cargo de la floristería de la madre de Eda tras su muerte. Esta mujer divertida, sincera y con carácter es también la mejor amiga y confidente de su sobrina.

Kaan Karadag (Ismail Ege Sasmaz)

Dueño de una importante empresa constructora, Kaan Karadag es el mayor enemigo de Serkan. A diferencia del joven heredero de la familia Bolat, este hombre implacable está inmerso en oscuros negocios. Listo, arrogante y malvado, no duda en utilizar su habilidades para lograr sus objetivos.

Engin Sezgin (Anil Ilter)

El socio de Serkan es un joven incapaz de negarse a nada. Completamente opuesto a él, Selin es espontáneo y olvidadizo, una manera de ser que en ocasiones empeora las crisis empresariales. Aunque su carácter emocional afecta a sus relaciones con las mujeres, él trata de encontrar al amor de su vida.

Ceren Basar (Melisa Döngel)