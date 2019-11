Lourdes apagó el atril siendo su hija una de las tres chicas que pulsó el flechazo. “¡No doy una!”, se lamentaba cuando Jesús Vázquez se lo contaba. A Jenni no le sentó nada bien, tanto que interrumpió el programa, saliendo del ‘pisito de solteras’ para abroncar a su madr e. “¡Mamá, me gustaba de verdad!”, aseveraba.

“Yo no sé ya lo que voy a hacer con mi madre, no sé quién me puede ayudar porque mi madre no me entiende”, continuaba en de vuelta en el ‘pisito de solteras’.