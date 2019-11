Tobías y Kelly pudieron disfrutar de una pequeña cita juntos. Tras tener que descartar a Jessica, Tobías y Kelly tuvieron una conversación a solas. Fue en esa cita donde finalmente no surgió el amor, al menos por parte de Kelly, la cual no acepto una segunda cita con Tobías, ya que según ella le recuerda a su ex: “Me recuerdas un monto a un ex, eres un poco joven y me raya un poco que seas Míster”. Tobías ha aceptado la decisión de Kelly y se han dado un abrazo como despedida.