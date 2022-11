Rasel apuesta por un monólogo escrito por él mismo y despierta opiniones dispares: “Los chistes han sido una mierda”

A la hora de escuchar las valoraciones, el jurado tenía diferentes opiniones sobre su actuación. Antonio Castelo ha sido el primero en compartir su veredicto: "Has tenido alguna cosa muy buena, controlas mucho tu cuerpo, por ejemplo. Los chistes eran una mierda. Has caído en hacer chistes populares", decía.

No ha despertado lo mismo en Falete: "Respeto la opinión del experto, pero a mí me ha gustado. Te he pillado el punto”. Opinión a la que se unía Soraya: “A mí me ha hecho gracia".