Lydia Lozano no ha tenido un buen día. Se ha enterado que Al Bano visita esta semana el 'Deluxe' y, del disgusto, no paraba de llorar . Tanto ha sido así que su actuación ha peligrado y se ha tenido que cambiar la escaleta . Pero ojo, porque y día es mucha Lydia y ha resurgido como el ave fénix.

Drag Hefesto es la madrina de Lydia Lozano, que ya no se llama así, sino que ahora es... ¡Lily Von Ano! Las lágrimas se han quedado detrás del escenario, pues sobre éste todo ha sido fiesta y fantasía... y bueno, y mucha fruta también. Además, el clamor del público ha sido espectacular nada más terminar la actuación.

Tras esto, Jorge Javier Vázquez le ha preguntado si se va a sentar la noche del sábado junto a Al Bano en 'Sábado Deluxe' y ella ha respondido que aún tiene que mantener una reunión familiar antes de tomar esta decisión: "Yo ya he pedido muchas veces perdón así que, si quiere, que me dé el abrazo él... yo no se lo voy a pedir".