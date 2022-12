Ana María Aldón está muy sensible . Así lo ha dejados consta tras su actuación . La exmujer de Ortega Cano se ha metido en la piel de Elsa, de ‘Frozen’, y muchos han advertido el bajo ánimo de la participante. Tanto que Rocío Carrasco la ha consolado durante el corte publicitario.

Al volver de publi, María Patiño ha compartido con todo los espectadores que Rocío Carrasco se ha acercado a su compañera durante unos minutos para consolarla porque la veía de bajón: "Había un cariño y una mirada. Me ha emocionado veros", añade Adela González .

"Está mal y no me gusta verla mal. Nadie se merece lágrimas de otra persona. Ni nada ni nadie", son las palabras de Rocío Carrasco al respecto. Patiño apunta que gente del equipo han visto muy mal a Ana maría hasta tal punto de no saber si podría defender su actuación Pero lo ha hecho y muy bien.