Broadway ha llegado a 'Mediafest Night Fever' de la mano de Jaime Nava, que, una semana más, nos deja con la boca abierta con su talento. Esta semana, se atreve con un complicado género y con un temazo: 'New York, New York'. Y, para rematar, lo hace caracterizado de Liza Minelli.

No está solo. A Jaime Nava le acompaña sobre el escenario Cristina Ramos, la ganadora de la primera edición de 'Got Talent España'. Y lo cierto es que nos han regalado una grandiosa actuación. Jaime nos tiene acostumbrados a grandes actuaciones, y hoy no ha decepcionado.