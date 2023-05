Fernando Verdasco confiesa por primera vez cómo pidió matrimonio a Ana Boyer y los secretos de su boda: “Lloré yo más que ella”

“Fuimos a India de vacaciones. Me llevé el anillo, tenía todo preparado. Hubo un día que nos dieron un paseo en camello, que nos subieron a lo alto de una colina en la selva, y de repente, con la puesta del sol, me di cuenta de que me había dejado el anillo en la habitación. Era perfecto, pero se me pasó la oportunidad”, confesaba.