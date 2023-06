Pocholo desvela qué personalidad debería tener una mujer para que él se enamorara de nuevo: "Alguien que sea verdad"

Ha sido hablando del amor cuando el presentador le ha lanzado una pregunta que no ha dudado en responder: qué personalidad tendría que tener una mujer para que él estuviera dispuesto hoy en día a volver a tener pareja.

“Alguien que sea verdad”, comenzaba. “Alguien que no mienta, alguien que sea humilde, que sea amorosa. Y que tenga educación. Que tengas confianza en ella, que te haga la vida fácil y que te ayude como tú ayudas a los demás”, expresaba. “Yo la verdad que comparto todo y no soy nada egoísta”. Bertín apuntaba entonces que, por el momento, no se ha dado el caso: “Siempre que te veo, siempre te veo solo”.